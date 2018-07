Eikenprocessierups gespot? Meld het bij gemeente 07 juli 2018

Het is hoogzomer en dat betekent dat de eikenprocessierups opnieuw aan een opmars bezig is. De vlinder die hier uit voort komt is een mooie en onschuldige nachtvlinder maar de rupsen zijn dat minder. Ze bezitten irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Als er eikenprocessierupsen worden waargenomen op openbaar domein, moet de gemeente verwittigd worden. Dat kan je doen via het online meldformulier, telefonisch op 0800/14.751 of via info@boechout.be. Indien je deze dieren op je privégrond vindt, sta je zelf in voor de bestrijding. Hier contacteer je best een deskundige voor. Als je rupsen op je eigendom hebt, moet je dat wel aan de gemeente melden (GAS-reglement) voor hun statistiek. (ADA)





