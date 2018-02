Eerste editie Dag van het Fietspunt 17 februari 2018

02u42 0

Pendelaars worden op dinsdag 20 februari aan het treinstation in Boechout in de bloemetjes gezet tijdens de Dag van het Fietspunt. Aanleiding voor deze allereerste editie is de beslissing van de NMBS in 2016 om niet langer te willen investeren in Fietspunten in stations waar volgens de spoorwegmaatschappij te weinig reizigers opstapten. Het doek leek daarom te vallen over tien Fietspunten in de Antwerpse Kempen en de Antwerpse Zuidrand. Maar dankzij de steun van de gemeente kon het Fietspunt er blijven bestaan. In Boechout krijgen de pendelaars tussen 7.30 en 8.30 uur aan het station en de eindhalte van De Lijn een flyer met informatie en een zadelhoesje. Met de actie willen de lokale besturen de Fietspunten in de kijker zetten. (ADA)