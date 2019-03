Dronebeelden moeten begraafplaats in kaart brengen ADA

18 maart 2019

De gemeente Boechout is volop bezig met de begraafplaatsen op te waarderen. Zo werden er eerder al een 150-tal verloederde graven verwijderd. Om de begraafplaatsen van Boechout en Vremde nog beter in kaart te brengen, zullen er op zaterdag 23 maart tussen 11 uur en 13.30 uur foto’s genomen worden met een drone. Dat betekent dat bezoekers gefotografeerd kunnen worden. Wie dat niet wenst, vermijd de begraafplaats beter op dat tijdstip. Bij slecht weer of als er op dat moment net een plechtigheid plaatsvindt, dan worden de opnames verplaatst naar zaterdag 6 april.