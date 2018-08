Drie dagen feest in Vremde 11 augustus 2018

Het feest- en jaarmarktcomité van Vremde en het gemeentebestuur nodigen iedereen dit weekend uit op de jaarmarkt in het dorp. Deze drie dagen plezier starten op vrijdag 10 augustus met een optreden van Mama's Jasje in de kerk van Vremde om 20 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. Na het optreden is er een kleine receptie. Kaarten kan je in de kerk zelf nog kopen. Op zaterdag is er een rommelmarkt tussen 9 en 17 uur rond de kerk en de kermis. Dankzij de neerslag van de afgelopen dagen, heeft de brandweer ook zijn toestemming gegeven voor het vuurwerk. Dat vindt plaats op het korfbalterrein achter de Dorpsplaats om 21.30 uur. Op zondag wordt tussen 12 en 18 uur de dorpskern afgesloten voor de wielerwedstrijden van de wielertoeristen en Elites zonder contract. (ADA)