Dhenia Covens (24) tweede eredame Miss België 02u40 0 Foto Kevin Swijsen Dhenia Covens. Boechout Dhenia Covens (24) uit Vremde mag zich een jaar lang tweede eredame Miss België 2018 noemen. Gisteren werd in Plopsaland De Panne het Gala van Miss België gehouden. Het kroontje ging naar Angeline Flor Pua uit Borgerhout (lees meer op de laatste pagina van onze krant).

Het was Antwerpen boven zaterdagavond in Plopsaland De Panne op de verkiezing van Miss België 2018. Het kroontje ging naar de Antwerpse Angeline Flor Pua (22) en tweede eredame werd Dhenia Covens (24) uit Vremde. "Het was al Antwerpen wat de klok sloeg", lacht een gelukkige Dhenia de ochtend na de show. Zelf had ze het helemaal niet verwacht. "Voor ik het goed en wel besefte zat ik in de top twaalf. Dan gaan er twee gedachten door je heen: of je bent blij dat je bij de twaalf beste geïndigd bent, of je hoopt op meer. Dat ik uiteindelijk tweede eredame werd is vooral iets waar ik erg blij mee ben. Ik ben niet ontgoocheld dat ik niet gewonnen ben."





'Moederke'

Met haar 24 jaar was Dhenia meteen de oudste deelneemster van de groep. "Ik werd zelf het 'moederke' genoemd en dat is best grappig op mijn jonge leeftijd. Door mijn ervaring als model en ik het wereldje van de missen wel wat ken, vroegen heel wat kandidates mij om raad." Wat de toekomst brengt, weet de eredame nog niet. "Vandaag en morgen ga ik vooral rusten en de show eens herbekijken van uit mijn zetel", lacht ze.





Dhenia hoopt nog even bij het comité aan de slag te kunnen en veel als model te kunnen werken. "Maar ook een job achter de schermen zie ik wel zitten. Ik heb een diploma als make-upartieste." (ADA)