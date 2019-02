Deeltijds Kunstonderwijs Boechout bloeit ADA

16 februari 2019

14u50 0

Het gemeentelijk kunstonderwijs van Boechout doet het erg goed. Steeds meer kinderen lijken de weg te vinden naar het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Dit jaar schreven zich 358 kinderen in voor een opleiding muziek, woord, beeldende kunst of dans. Dat zijn er veertig meer dan vorig jaar. Vooral de muziekrichting is met 144 leerlingen en de beeldende kunst met 130 leerlingen erg populair. Daarna volgt woord met 54 inschrijvingen en 30 voor dans.

Burgemeester Koen T’Sijen is erg tevreden met die stijging en ziet dat de investeringen in het DKO zijn vruchten afwerp. “Er zijn een aantal verklaringen voor deze mooie stijging. In de eerste plaats hebben we geïnvesteerd in een betere accommodatie aan het Jef Van Hoofplein. Dat zorgt ervoor dat zowel leerkrachten als leerlingen zich er goed voelen en dat straalt uit naar nieuwe leerlingen. Bovendien zorgt de centralisatie ervoor dat kinderen na school meteen kunnen aansluiten aan de lessen van het kunstonderwijs.”

In Vremde werd het aanbod ook uitgebreid met een opleiding beeldende kunst. “Op dit moment lopen er gesprekken met de hoofdzetel in Lier om te kijken of we dat aanbod nog kunnen verruimen. Ik ben een grote voorstander van het deeltijds kunstonderwijs omdat ik ervan overtuig ben dat dit bijdraagt tot de ontwikkeling van het kind,” aldus T’Sijen.