Deelnemers 1.000 km KOTK als helden onthaald 11 mei 2018

02u25 1 Boechout Of Boechout de titel 'Langste erehaag' op z'n naam mag schrijven, weten we pas zondag, maar vast staat dat de wielrenners van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker als helden werden onthaald in het centrum.

Met de doortocht van de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker en het Sfinks Mundial-festival was het gisteren over de koppen lopen in Boechout. "Een echte hoogdag voor de gemeente", omschreef burgemeester Koen T'Sijen het. "Het weer mag dan wel niet zo goed zijn als de afgelopen dagen, toch is er een massa volk op de been." Een van de hoogtepunten was de wedstrijd 'De langste erehaag'. Die erehaag moest de wielrenners een warm welkom heten. "Ik schat dat er zo een 3.000 mensen op zijn afgekomen. Het exacte aantal kan ik niet zeggen. De deurwaarder heeft iedereen geteld maar hij hield de lippen stijf. Zondag wordt de uitslag bekendgemaakt", aldus de burgemeester. Boechout neemt het op tegen de drie andere gaststeden Leopoldsburg, Zottegem en Harelbeke. Al is die overwinning bijzaak voor T'Sijen: "Ons doel is al die wielrenners een hart onder de riem steken. Zij hebben samen 5 miljoen euro ingezameld. Het is maar normaal dat wij ze op deze manier bedanken. Of we die trofee nu winnen of niet, deze dag nemen ze ons niet meer af." Zondag wordt de winnaar bekend gemaakt in Mechelen. (ADA)