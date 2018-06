De Zuidrand lanceert nieuwe kaart met 23 wandelingen 26 juni 2018

Landschapspark Zuidrand heeft een nieuwe editie van haar wandelkaart klaar. De kaart bevat 23 bewegwijzerde wandelingen langs al het moois dat de streek te bieden heeft. De wandelingen lopen langs het Frijthout, een aantal forten, kasteeldomeinen en andere groene plekjes. Alle wandelingen zijn lussen. De routes zijn aangeduid met pijltjes in de kleur van de wandeling. Op zaterdag 30 juni wordt de kaart voorgesteld aan het Kasteel Hof ter Linden, Drie Eikenstraat 3 in Edegem. Je krijgt er een lekker hapje en drankje en er zijn activiteiten voor jong en oud.





De wandelkaart is ter plaatse ook te koop. Vanaf 1 juli is de wandelkaart ook verkrijgbaar op het gemeentehuis, in de bib en op de vrijetijdsdienst in Boechout en de andere deelnemende gemeenten voor vijf euro.





Meer informatie vind je op de website www.dezuidrand.be (ADA)