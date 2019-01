Danny Grillet nieuwe voorzitter Groen Gangmaker ADA

11 januari 2019

17u27 0

Danny Grillet is verkozen tot de nieuwe voorzitter van Groen Gangmaker in Boechout. Grillet is al twintig jaar actief binnen de partij en volgt Kris Swaegers op. Zij bekleedt nu een schepenambt in het nieuwe bestuur. Grillet wil de komende jaren de partij vooral versterken door extra leden aan te trekken en de partij ook zichtbaarder te maken. “We zitten in een kleine gemeente waar Pro erg sterk staat. Zij zijn een coalitiepartner van ons maar toch moeten we ervoor zorgen dat we ook sterk in onze schoenen staan,” zegt de nieuwe voorzitter. Hij verwijst naar de afgelopen verkiezingen waarbij Groen Gangmaker het erg goed deed maar tegelijk waarschuwt hij dat op de lauweren gaan rusten geen optie is. “Ik wil meer jonge krachten aantrekken zodat het werk verdeeld kan worden over meer schouders. Bovendien vind ik dat iedereen een verantwoordelijkheid moet krijgen zodat de betrokkenheid binnen de partij versterkt wordt.”

Normaal zal Grillet de komende zes jaar de positie van voorzitter bemannen maar hij is ook niet te beroerd die positie af te staan als een andere capabele kandidaat zich aandient. “Als iemand jonger zich meldt en die heeft de nodige ervaring, dan zal ik niet aarzelen om mijn positie af te staan.”