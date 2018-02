Culturele prijzen uitgereikt 10 februari 2018

De kunstenaars van 't Ateljee krijgen de prijs Culturele Verdienste Boechout. Het centrum organiseerde in september 2017 een tentoonstelling in de schuur van kasteel Fruithof. Het project HARD hart werd geleid door het klei-atelier, maar vindt ook aanvullingen bij atelier 'stroom', een creatief therapeutisch geïnspireerd atelier waar mensen zich kunnen uiten in het beeldend materiaal. De tweede plaats gaat naar kunstenaar Frank De Mulder. Hij schildert en werkt in zijn atelier in Vremde. Hij bouwde in zijn tuin een oude vleesfabriek om tot een atelier. Op de derde plaats eindigt Anthony Aussems. Anthony is een kunstschilder en stelde zijn werken voor de eerste keer tentoon in de Let's Find Gallery van Fred Toelen aan het OLVrouweplein. (ADA)