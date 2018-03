Café Mangé 2018 ten voordele van wijkcomité Peru 13 maart 2018

Kwb Boechout organiseert op 16 maart Café Mangé 2018. Sinds 2010 is het partner van het wijkcomité van Bocanegra in Peru en steunt de Kwb het wijkcomité hun strijd tegen armoede en corruptie. Op voorstel van de kwb kende de gemeente vorig jaar 4.625 euro subsidie toe. Ook de volledige opbrengst van het achtste Café Mangé gaat naar Bocanegra. Die centen gebruikt het wijkcomité om drie doelen te realiseren: Het uitbouwen van een Dienst Gezinshulp, het uitbouwen van een vormingsschool voor iedereen die zich in de wijk engageert en het oprichten van twee nieuwe gemeenschapsbankjes. De leden krijgen er goedkope leningen om initiatieven te nemen waarmee ze zelf een inkomen kunnen verwerven. (ADA)