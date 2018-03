Burgemeester brandt lint Biesbesbos boven kampvuur 19 maart 2018

02u39 0 Boechout Enkele honderden mensen woonden de officiële opening van het nieuwe Biesbesbos in Boechout bij. Het speelbos ontstond in 2009 toen honderden vrijwilligers zo'n negenduizend bomen en struiken plantten.

De familie Reynders, eigenaar van de grond, nam het initiatief voor de aanplanting van het bos. Kinderen en jeugdbewegingen krijgen er zo een veilige plek in de natuur bij waar ze kunnen ravotten. De jeugdbewegingen zullen er ook mogen kamperen.





Kinderen konden er gisteren al hun hartje ophalen aan de hand van verschillende spelletjes. Zo kon je er ouderwets zaklopen, stuiteren met een grote springbal, discuswerpen en botsvoetbal spelen waar duwen en trekken voor een keer wel toegelaten werd. Burgemeester Koen T'Sijen riep iedereen op maximaal te genieten van het nieuwe bos maar ook waakzaam te zijn. "We willen hier geen zwerfvuil zien!" De naam Biesbesbos werd gekozen door de kinderen. Zij kunnen mogen nu nog een mascotte ontwerpen voor het bos. De winnende tekening krijgt een plekje op het informatiebord aan de ingang van het bos.





Naast een speelbos is het Biesbesbos ook een klimaatbos. Met zijn 4,1 hectare neemt het bos gemiddeld 45,1 ton CO2 per jaar op.





Dat komt neer op zo een 410.000 autokilometers. (ADA)