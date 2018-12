Brandje door kaars in Sint-Gabriëlcollege Sander Bral

12 december 2018

18u28 0 Boechout De gebouwen van de lagere school van het Boechoutse Sint-Gabriëlcollege zijn woensdag getroffen door een klein brandje. Door een kaars vatte een kast vuur met heel wat rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer had de situatie snel onder controle.

Woensdagavond snelde de brandweer zich naar het Sint-Gabriëlcollege op het Jef Van Hoofplein in Boechout. Door een kaars, wellicht onderdeel van een adventskrans, raakte een kast in een lokaal in de school in brand. De brandweer was meteen ter plaatse om de schade te beperken. De lessen kunnen donderdag gewoon van start gaan nadat het lokaal verlucht werd.

De lessen waren al gedaan tijdens het incident en er waren geen leerlingen meer aanwezig op school. Het was woensdagavond niet duidelijk waarom er nog een kaars brandde in het gebouw.