Bpost verwijdert vier rode brievenbussen

21 november 2018

17u44

Bpost zal de komende weken in totaal vier rode brievenbussen verwijderen in de gemeente. Het gaat om het postpunt in de Frans Segersstraat 3, de Leeuwerikstraat 3, de Ropstocklei 1 en de Vremdesesteenweg 65. Sinds 2004 is de hoeveelheid brievenpost, die via de rode brievenbussen wordt gepost, gehalveerd. Er zijn brievenbussen waar per dag nog maar zes brieven worden ingestoken. Daarom heeft Bpost beslist om een aantal rode brievenbussen weg te nemen. Het postbedrijf garandeert wel dat 90 procent van de klanten in een stedelijke omgeving een brievenbus zullen hebben binnen de 500 meter. In een landelijke omgeving binnen de 1.500 meter. De brievenbussen zullen verdwijnen tussen 26 november 2018 en 31 maart 2019.