Bpost loopt achterstand op: infoblad nog niet overal gebust

04 december 2018

11u48 0

Een aantal straten in Boechout heeft het infoblad #boechoutbeweegt nog niet ontvangen door een achterstand bij bpost. Morgen zal Bpost een inhaalronde organiseren zodat iedereen het infoblad alsnog in de bus krijgt. Wie tegen het einde van deze week het infoblad nog niet gekregen heeft, kan contact opnemen met de gemeentediensten op het nummer 0800 14 751. De gemeente hoopt tegen dan voldoende exemplaren in voorraad te hebben. Wie intussen #boechoutbeweegt wil lezen, kan een digitale versie bekijken op de website van de gemeente Boechout.