Bpost-kantoor opnieuw open na plofkraak 19 juni 2018

02u54 0

Het bpost-kantoor in de Molenlei in Boechout is opnieuw open, nadat dieven vorige week een plofkraak pleegden. In de nacht van dinsdag 12 juni op woensdag 13 juni pleegden bliezen de daders gas in het geldautomaat, waardoor het toestel tot ontploffing kwam. Hierdoor vloog het geld in het rond. Getuigen spraken van drie daders en mogelijk nog een vierde verdachte die in de vluchtwagen zat. (ADA)