Boeken toe voor Sfinks Café omdat “zaak te veel tijd in beslag neemt” ADA

07 november 2018

17u42 0 Boechout De vzw achter het Sfinks Café in Boechout stopt met de uitbating. Het dagelijks openhouden van het café vraagt te veel tijd. De vzw wil de tijd die vrijkomt nog meer investeren in het uitbouwen van de zomerfestivals Sfinks Mixed en Sfinks Mundial. De gemeente bekijkt wat er nu met het pand moet gebeuren.

Sfinks vzw zal vanaf 6 januari volgend jaar stoppen met de uitbating van het Sfinks Café. Het dagelijks openhouden van het café slorpt te veel tijd op, klinkt het. “De tijd en energie die we in het café moeten steken, willen we liever gebruiken om ons te richten op het organiseren van festivals. Sfinks Mundial en Sfinks Mixed blijven jaar na jaar groeien en we willen ons hierop verder focussen”, vertelt Patrick De Groote van de vzw. Een afscheidsfeest komt er niet. “We hebben het nieuws dat we stoppen zo vroeg mogelijk gecommuniceerd zodat iedereen die wil nog eens kan langskomen en afscheid kan nemen van het het Sfinks Café.” Wat er nadien zal gebeuren met het oude pakjeshuis, is niet duidelijk, maar het verhaal voor de vzw in het pakjeshuis stopt wel sowieso. Het pand is eigendom van de NMBS maar de gemeente Boechout heeft het in erfpacht. Het bestuur onderzoekt nu wat ze met het pand gaat doen en welke nieuwe bestemming het krijgt.