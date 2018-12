Boechoutse gemeenteraad keurt budget voor 2019 goed ADA

26 december 2018

08u48 0

De gemeenteraad heeft het budget voor volgend jaar goedgekeurd. De ontvangsten worden geraamd op 16.571.661 euro, de uitgaven op 14.835.120 euro. Meteen werden er ook enkele investeringen goedgekeurd. Zo zal er geïnvesteerd worden in de vernieuwing van het Sint-Bavoplein en een deel van de Hovesesteenweg voor 1.300.000 euro. Die werken starten al op 7 januari 2019. Daarnaast is er budget voor de fietsostrade richting Mortsel (320.000 euro), het onderhoud van wegen en fietspaden (275.000 euro) en de vernieuwing van de Groenstraat-Toeffelhoek (380.000 euro). “De uitgaven voor het exploitatiebudget, dat is het budget voor personeels- en werkingskosten, alle subsidies en voor de toelages voor brandweer, politie en OCMW, zijn lager dan de ontvangsten en blijven zo onder controle. De schulduitgaven blijven onder de tien procent van de exploitatieontvangsten. Ondanks een gemiddeld investeringsritme van 3 miljoen euro in de voorbije legislatuur, blijft de gemeente financieel gezond.” vertelt burgemeester Koen T’Sijen die ook bevoegd is voor Financiën.

De bestuursmeerderheid werkt ondertussen volop verder aan een nieuw financieel meerjarenplan 2020-2025.