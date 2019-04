Boechout wil alle speel- en sportterreinen rookvrij maken ADA

03 april 2019

18u52 2 Boechout Op alle speel- en sportpleinen in Boechout komen borden met de tekst ‘Hier speel ik rookvrij’. Op die manier wordt aan rokers gevraagd om op deze kindvriendelijke plaatsen niet meer te roken. “Want “zien roken, doet roken,” zegt schepen van Welzijn, Sport en Jeugd Els Augustinus.

Alle speel- en sportterreinen van Boechout rookvrij maken, dat is het plan dat het vorige schepencollege heeft ingezet en waar het huidige bestuur graag verder aan wil meewerken. “Kinderen en jongeren spiegelen zich aan volwassenen. Ze kopiëren gedrag. Als ze volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving.” De schepen mocht ook meteen een nieuw officieel bord voorstellen in het George van Raemdonckpark.

De campagne ‘Generatie Rookvrij’ wil een brede beweging opstarten met mensen en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. “Ook Boechout vindt een gezonde omgeving voor kinderen belangrijk”, zegt burgemeester Koen T’Sijen. “Speel- en sportterreinen kunnen een sterke voorbeeldrol vervullen, net omdat ze kindvriendelijke plaatsen zijn. Op vraag van Kom op tegen Kanker wil onze gemeente de speeltuintjes en sportterreinen rookvrij maken.”