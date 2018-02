BKO De Wigwam zoekt rijbegeleiders 10 februari 2018

De buitenschoolse kinderopvang De Wigwam zoekt rijbegeleiders. Zij zorgen er dagelijks voor dat de kinderen veilig van de school naar de Wigwam gebracht worden en omgekeerd. Iedereen kan zich aanmelden: vrijwilligers, inwoners, ouders, grootouders of studenten die een of meerdere keren per week 's morgens of 's namiddags deze rij mee kunnen begeleiden. Ze begeleiden de kinderen elke weekdag van 8.15 tot 9 uur, op maandag, dinsdag en donderdag ook van 15.30 tot 16.15 uur, op vrijdag van 14.30 tot 15.15 uur en op woensdag van 11.30 tot 12.15 uur.





Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Marion Ghysebrechts via wigwam@boechout.be. (ADA)