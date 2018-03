Biesbesbos klaar om geopend te worden 14 maart 2018

02u53 0

Het Biesbesbos, dat in 2009 aangeplant werd, is klaar om geopend te worden. Op zondag 18 maart wordt er verzameld aan de kapel in de A. Franckstraat om 14 uur. Na een plechtige toespraak kunnen kinderen deelnemen aan bosspelletjes en kunnen ze zich laten schminken. Er is ook een wedstrijd voor de kinderen van de lagere school. Ontwerp mee een mooie mascotte voor het Biesbesbos. Breng je tekening binnen op het gemeentehuis of laat het op het openingsfeest achter in de brievenbus op de infostand. De winnaar krijgt een leuke prijs. De mascotte wordt gebruikt om het infobord op te vrolijken. (ADA)