Bib trapt Jeugdboekenmaand officieel af 09 maart 2018

Eureka! Dat moet het woord zijn dat tijdens de kick-off van de Jeugdboekenmaand het vaakst gevallen is in de bibliotheek van Boechout. Meer dan honderd kinderen kwamen er de aftrap geven van de boekenmaand tijdens een namiddag die volledig in het teken stond van wetenschap en techniek. Via tal van workshops konden de kinderen kennismaken met techniek. Ze knutselden met Legoblokjes robots in elkaar die ze via een besturingsprogramma allerlei kunstjes lieten uitvoeren. Daarnaast maakten ze vulkanen en slijm.





De Proefmobiel met een echte professor leerde de kinderen dat techniek ook leuk kan zijn met alledaagse attributen als een ballon en kaarsen. Het is de tweede keer dat de bibliotheek een kick-off houdt voor de Jeugdboekenmaand. De komende weken staan er nog tal van activiteiten op het programma. Zo komen illustrator Tom Schoonooghe en auteur Mark Tijsmans nog langs om het te hebben over boeken. Elke zondagochtend kan je dan weer in de bib terecht voor voorleessessies van 10.30 uur tot 11.30 uur.











(ADA)