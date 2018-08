Beweeg mee-dag: inschrijvingen starten op 3 september 31 augustus 2018

Net als vorig jaar organiseert de Boechoutse sportdienst in samenwerking met enkele omliggende gemeenten de Beweeg mee-dag. Dit is een dag vol plezier en sport voor vijftigplussers op Sportpark Sneppenbos. De sportdag vindt plaats op 23 oktober. Inschrijven kan vanaf maandag 3 september. Op de Beweeg mee-dag kunnen vijftigplussers een hele dag proeven van verschillende sporten met de hulp van sportbegeleiders. "Voor vijftigplussers is dit de gelegenheid om samen met anderen een sport uit te proberen. Actief blijven is op elke leeftijd belangrijk. Dit initiatief kan mensen aanzetten om weer meer te gaan bewegen en wekelijks te gaan sporten", zegt schepen voor Senioren, Willy Van Genechten. Deelname kost 10 euro (begeleiding, verzekering, broodjeslunch, koffie en taart inbegrepen). Elke deelnemer kan maximaal vier sportworkshops meedoen. (ADA)