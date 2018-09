Beloningssysteem voor fietsende schoolkinderen 07 september 2018

PRO Boechout&Vremde wil een beloningssysteem voor leerlingen en leerkrachten die met de fiets naar school gaan. Aan de hand van een draadloos systeem kunnen alle fietsen geregistreerd worden. "Kinderen krijgen afhankelijk van het aantal kilometer en ritten een beloning. Dat kan een leuk gadget zijn voor de fiets of waarom geen ticket voor een culturele voorstelling of een bon voor wat plezier op de plaatselijke kermis? We creëren zo ook een gezondere gemeente met minder CO2. Kinderen zullen elkaar overtuigen om vaker de fiets te nemen en hun ouders motiveren om de wagen thuis te laten", zegt burgemeester T'Sijen. PRO wil naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar dit voorstel na de gemeenteraadsverkiezingen op tafel leggen. (ADA)