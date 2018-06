Bart Peeters sluit jaarmarkt af 13 juni 2018

Bart Peeters zal op dinsdag 9 oktober de jaarmarkt in Boechout afsluiten met een concert. Na het traditionele vuurwerk zal Peeters anderhalf uur spelen in de tent aan de Bunderkes. Het wordt een combinatie van zijn beste nummers en de hits op zijn cd Brood voor Morgenvroeg. Met Bart Peeters heeft #boechoutbeweegt zijn klepper voor dit jaar beet. "Als burgemeester ben ik heel blij dat we er in geslaagd zijn iemand als Bart te kunnen strikken tijdens Boechout Jaarmarkt. Eerst vier keer een uitverkochte zaal in de Roma, en nu in onze eigen Boechout. Top", aldus burgemeester Koen T'Sijen. (ADA)