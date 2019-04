Auto belandt tegen steunpilaar van luifel na joyriden op parking van warenhuis Aldi Toon Verheijen

07 april 2019

20u55

Een wagen is zondagavond tegen een steunpilaar van een luifel op de parking van warenhuis Aldi gebotst aan de Hovesteenweg. Het bleek te gaan om drie jongeren die in een auto wat aan het rondrijden waren op de parking en waarbij de bestuurder op een bepaald moment de controle verloor over het stuur van de wagen verloor en tegen de luifel botste. Even was er sprake van instortingsgevaar, maar dat bleek niet het geval te zijn. De politie kon al snel een van de twee inzittenden in de kraag vatten. Het gaat om twee meerderjarigen. Ook de derde inzittende is door de politie gekend. De drie zullen voor de kosten moeiten opdraaien. Er is ook proces-verbaal opgesteld.