Appelkantstraat eind deze maand 'geknipt' PAALTJES OP GRENS GEMEENTES IN STRIJD TEGEN SLUIPVERKEER DAVID ACKE

24 augustus 2018

02u42 0 Boechout Op de grens tussen Boechout en Hove, zal de Appelkantstraat eind deze maand 'geknipt' worden. Er worden paaltjes geplaatst waardoor het verkeer niet meer van de ene gemeente naar de andere kan rijden. Op die manier willen beide gemeentes het sluipverkeer aan banden leggen.

"De Appelkantstraat is een drukgebruikte verbinding voor schoolverkeer van en naar de scholen in Boechout en Hove. Ondanks de status van 'plaatselijk verkeer' wordt er sluipverkeer vastgesteld met vaak een te hoge snelheid. Om het verkeer duidelijk in beeld te brengen, heeft de gemeente snelheidsmetingen uitgevoerd en de mobiliteitsraad heeft zich ingezet voor manuele tellingen", vertelt burgemeester van Boechout Koen T'Sijen. 81 procent van het verkeer dat zich van Hove naar Boechout verplaatste, hield zich aan de snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur.





Vijftien procent begin een lichte overtreding en vier procent maakte een zware overtreding. In de omgekeerde richting hield slechts 57 procent zich aan de toegelaten snelheid. 33 procent beging een lichte overtreding en tien procent drukte het gaspedaal veel te diep in.





"De manuele tellingen leren ons dan weer dat er tijdens de ochtendspits tussen 7.50 en 8.50 uur een tweehonderdtal fietsers door de Appelkantstraat rijden en 64 auto's, waarvan slechts 10 bestemmingsverkeer. 54 chauffeurs negeren dus de aanduidingen 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'", aldus T'Sijen.





Omrijden

Op basis van deze resultaten werd beslist om paaltjes te plaatsen. Het gaat om een proefproject van drie maanden. Nadien zal het project geëvalueerd worden. Voor bewoners van de Appelkantstraat betekent dit wel dat zij zullen moeten omrijden. "Maar in principe verandert er niets, want eigenlijk zouden ze dat nu ook al moeten doen", zegt de burgemeester.





De familie Van Praet is alvast erg blij met de beslissing. "Dankzij deze maatregel zal de straat veel rustiger worden. Eigenlijk wonen we binnenkort in een doodlopende straat en dat zal de veiligheid voor de vele fietsers alleen maar ten goede komen", vertelt Lauren. Dat ze hierdoor moet omrijden, vindt Lauren geen probleem. "Wij reden ook altijd via Hove terwijl dat niet mag. Dat we nu moeten omrijden, vind ik niet erg. Ik rij liever eens om in ruil voor een rustigere straat."





En dat de buurtbewoners aan hetzelfde zeil trekken, lijkt duidelijk, ook bij de buren van Lauren hoorde uw krant niets dan lof voor de nieuwe maatregel.