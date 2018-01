Alexander Franckstraat drie dagen dicht 27 januari 2018

De Alexander Franckstraat zal afgesloten zijn op 29, 30 en 31 januari. In het kader van de werken aan het Sint-Bavoplein en de Alexander Franckstraat moeten de nutsmaatschappijen een doorsteek maken onder de straat. De werfzone bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Alexander Franckstraat-Bistweg-Sint-Bavoplein, naast het Gildenhuis. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. Ook het Pastoorsleike loopt dood. Enkel voetgangers kunnen er langs. Auto's rijden om via de Ropstocklei of de Jan Frans Willemsstraat. Fietsers zetten koers via de Van Colenstraat of de Boshoek/Elfbunderweg. Ook de garages in de Bistweg zullen niet bereikbaar zijn. (ADA)