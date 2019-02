1 op 20 bestuurders onder invloed van alcohol of drugs Sander Bral

25 februari 2019

16u28 0

In Boechout werden in de nacht van zaterdag op zondag 226 chauffeurs gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. Acht van hen liepen tegen de lamp en moesten hun rijbewijs onmiddellijk afgeven. De lokale politiezone MINOS (Mortsel, Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Boechout) werkte samen met politie HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) aangezien er dezelfde nacht ook in Kontich en Aartselaar controles werden uitgevoerd.

Over het hele gebied reed vijf percent van alle gecontroleerde bestuurders onder invloed.