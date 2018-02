"Trek tram 15 door tot in Lier" GEMEENTE SCHAAFT MOBILITEITSPLAN UIT 2006 BIJ DAVID ACKE

03 februari 2018

03u23 0 Boechout "Trek tramlijn 15 door tot in Lier om de verkeersdrukte in de Provinciestraat in te dijken." Dat is de belangrijkste aanbeveling die de gemeente doet in het geactualiseerde mobiliteitsplan. Daarnaast wil ze dat de Park and Ride-parking uitgebreid wordt.

Het oorspronkelijke mobiliteitsplan dateert van november 2006 en moest door de veranderende mobiliteit in Boechout geactualiseerd worden. Vooral het stijgend aantal fietsers zorgde ervoor dat het plan bijgeschaafd moest worden. Steeds vaker eisen fietsers hun plaats in het verkeer op. Tegelijk neemt het verkeer rond de N10 en over landbouwwegen toe.





Tot slot mag de evolutie van steeds meer licht vrachtverkeer door het succes van de e-commerce niet onderschat worden. Daarom formuleerde de gemeente enkele ideeën om de mobiliteit in Boechout te verbeteren. "Wij blijven een sterke voorstander om tram 15 verder door te trekken op de Provinciesteenweg richting Lier om zo het verkeer op die steenweg te verlichten. Tegelijk wilt de gemeente de P+R-parking uitbreiden", vertelt schepen van Verkeer Johan Van Hoof. Voor de realisatie zal de gemeente moeten rekenen op steun van de Vlaamse overheid.





Verbindingsweg

Daarnaast blijft het gemeentebestuur zich verzetten tegen een verbindingsweg tussen N10 en de Krijgsbaan. "Zo een verbindingsweg zal nog meer verkeer aanzuigen terwijl het doorgaande sluipverkeer op landelijke wegen net moet worden teruggedrongen. Maar dit wordt door de hogere overheid beslist. Volgens ons moeten zij eerst de fileproblemen op de R11 aanpakken voor ze een weg maken die nog meer verkeer die kant op zal sturen", aldus de schepen. Sowieso moet de Vlaamse overheid eerst nog een milieu-effectenrapport opstellen waardoor die verbindingsweg niet meteen voor morgen zal zijn. Schepen Van Hoof zegt ook enkele straten in te richten als fietsstraat zoals de Jan Frans Willemsstraat. De Dr. Theo Tutsstraat zal worden heraangelegd. Toch benadrukt Van Hoof dat 'de auto zeker niet de pineut hoeft te zijn'. "Het enige wat we willen is de wagen op de hoofdbanen krijgen en niet op de lokale wegen."





In alle wijken 30 km/u

De gemeente wenst de snelheid in alle wijken terug te dringen tot 30 kilometer per uur door te werken met herkenbare elementen zoals bijvoorbeeld een poort met bloemen, herkenbare obstakels naast de wettelijk verplichte borden. Tijdens de gemeenteraad van 29 januari werd het beleidsplan voorlopig vastgesteld. Het wordt nu voorgelegd aan de regionale mobiliteitscommissie om daarna definitief te worden goedgekeurd op het college in april.