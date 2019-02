‘t Dorp vreest komst groot glastuinbouwcomplex... ... en Pro Boechout&Vremde noemt communicatie “bewust foutief uit eigenbelang” David Acke

16 februari 2019

19u03 0 Boechout Het zit er opnieuw bovenarms op tussen meerderheidspartij Pro Boechout&Vremde en oppositiepartij ‘t Dorp. Die laatste klaagt de komst aan van een groot serrecomplex in agrarisch gebied. Klopt niet zegt burgemeester T’Sijen, “’t Dorp communiceert heel bewust foutieve informatie uit eigenbelang.”

“In de Mussenhoevelaan in Boechout dreigt 100.000 vierkante meter waardevolle open ruimte onder het beton te verdwijnen om plaats te maken voor een gigantisch glastuinbouwcomplex van meer dan acht meter hoog.” Dat zegt oppositiepartij ‘t Dorp.

Volgens de partij is de schaalgrootte van deze uitbreiding zodanig groot dat je eerder van een industriële activiteit moet spreken dan van landschappelijk geïntegreerde tuinbouw. “Wij zijn niet tegen glastuinbouw, alles behalve, maar voor dit soort bedrijf heb je helemaal geen landbouwgrond nodig. Je kan zo’n ‘tomatenfabriek’ op beton net zo goed in een industriegebied of pakweg in de haven beginnen, op plaatsen waar geen nieuwe open ruimte en natuur verloren gaan,” vertelt Ines De Keulenaer van ‘t Dorp.

Ook qua mobiliteit stelt er zich een probleem volgens de oppositiepartij. “De Mussenhoevelaan en Spokenhofstraat zijn bescheiden landbouwwegen, voorzien op af en toe een tractor, maar zeker niet geschikt voor het intensieve vrachtverkeer dat bij zo’n grootschalige industriële activiteit hoort,” klinkt het. Het valt ook op dat de gemeente Borsbeek zich wel tegen dit project verzet heeft en de gemeente Boechout niet. Dat laatste valt zeer te betreuren, vindt men bij ‘t Dorp.

Foutieve informatie

Burgemeester Koen T’Sijen reageert boos en ontgoocheld op deze communicatie van ‘t Dorp en noemt het “bewuste desinformatie”. “In de eerste plaats gaat het niet om 100.000 vierkante meter beton. De tomaten worden wel degelijk in aarde geteeld. Er wordt beton gegoten voor kantoorruimtes en loodsen over 7.000 vierkante meter. Bovendien is er een groot onderzoek aan vooraf gegaan dat meermaals besproken is geweest op de gemeenteraad. En dat Borsbeek zich zou verzetten klopt ook niet, ik heb net nog gebeld met burgemeester Van Berckelaer en hij laat weten zich niet te verzetten,” aldus T’Sijen.

T’Sijen zegt dat deze hele communicatie opnieuw vanuit één bepaalde hoek komt. “Het valt op dat de ene persoon om wie het hier draait in alle talen zwijgt. Dan heb ik het over Lode Van den Brande. De serres komen vlak bij zijn woonst te liggen in een gebied dat bovendien stedenbouwkundig aangeduid staat als locatie voor glastuinbouw. Opnieuw betrappen we ‘t Dorp erop dat ze weer in eigen belang opereren.”

Zowel de gemeente Borsbeek als Boechout hebben een lange traditie als het gaat om glastuinbouw. In het verleden hebben zich al heel wat bedrijven in de gemeente gevestigd. “Als we deze vergunning nu niet toekennen, dan ondermijnen we heel het juridisch systeem en hebben glastuinbouwers geen enkele zekerheid meer in de toekomst,” besluit burgemeester T’Sijen.