‘t Dorp nodigt alleenstaanden uit om samen te eten met nieuw initiatief David Acke

12 april 2019

12u02 0 Boechout Burgerpartij ‘t Dorp wil met een nieuw initiatief Hartig Boechout / Hartig Vremde alleenstaanden elke maand uitnodigen om samen te eten. Meer dan ooit is eten een sociaal gebeuren geworden maar heel wat alleenstaanden kunnen daar niet van genieten. De eerste editie vindt plaats op 26 april.

Waar men vroeger stil moest zijn aan tafel tijdens het eten, is dat vandaag meer dan ooit een sociale gebeurtenis geworden. Koken is hot en samen “tetteren” hoort daar nu eenmaal bij. Toch zijn er heel wat mensen die dat sociale contact moeten missen en voor hen bedacht burgerpartij 't Dorp het initiatief Hartig Boechout / Hartig Vremde. Eén keer per maand nodigt de partij alle alleenstaanden uit om samen te koken en gezellig te eten.

“De keuken is niet voor niks de gezelligste plek in huis. Dat is waar mensen samen komen, verhalen vertellen, genieten van lekker eten en van elkaars gezelschap. Er zijn veel mensen die alleen wonen. Die dat vaak moeten missen. Voor jezelf koken en de afwas moeten doen, dat is niet altijd plezant. Dus dachten we met een paar mensen: als we nu eens een keer in de maand koken voor alle alleenstaanden van Boechout en Vremde. En gewoon gezellig samen eten. Eenvoudig en lekker. Meer moet dat toch niet zijn?” vertelt Sven Speybrouck van ‘t Dorp.

Kerstmenu

Het begon met enkele vrijwilligers van ’t Dorp maar als snel kwamen er mensen meedoen van overal. “Iedereen aan wie we vertelden wat we van plan waren, was direct enthousiast” vertelt gemeenteraadslid Filip Peeters. “Het is prachtig om zien hoe mensen zich graag willen inzetten voor anderen. Er is iemand die nu al in het ziekenhuis haar collega’s heeft opgetrommeld om mee een heel kerstdiner te komen klaarmaken. En de zomer moet nog beginnen. Dat is toch geweldig.”

Eigenlijk kwam het idee van Danny Van der Weyden. Die helpt al een tijdje als vrijwilliger bij Potje Gekookt, dat is een gelijkaardig initiatief in de Protestantse Kerk in Boechout. Daar doen ze het al vijf jaar, elke maand gezellig koken voor alleenstaanden. “Dat is een geweldig succes,” vertelt Danny. “Er kunnen maximaal 40 mensen binnen en die plaatsen zijn altijd direct volzet. Zo zijn we op het idee gekomen om hetzelfde te gaan doen, maar dan in Vremde. Ook tien keer per jaar. Elke maand behalve in juli en augustus.”

Muziek

Bij een gezellige lunch hoort natuurlijk ook een aangenaam muziekje. “We hebben een geweldige DJ gevonden,” vertelt Speybrouck, “met een pracht van een grammofoonspeler en een valies vol 78-toerenplaten. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als mensen eens goed op zolder en in de kelder kijken en hun eigen 78-toeren grammofoonplaten meebrengen.”

Hartig Boechout / Hartig Vremde organiseert nu iets gelijkaardigs in Vremde. De eerste editie is op vrijdag 26 april om 12 uur in Zaal Den Boom in Vremde. Je betaalt 5 euro en reserveren kan door te bellen naar 03 460 14 82. Vrijwilligers zijn ook nog altijd welkom. Wie mee wil helpen kan mailen naar info@tdorpboechoutvremde.be