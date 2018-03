'Plogging', goed voor je conditie én voor het milieu 26 maart 2018

Vremde heeft zaterdag kennis gemaakt met het begrip 'plogging'. Plogging is van oorsprong een Zweedse term: een samentrekking van 'plocka' (wat zoveel als 'pakken' betekent) en 'jogging'.





"Bedoeling is om al joggend zwerfvuil te verzamelen", zegt Mik Renders van de politieke beweging Groen-Gangmaker. "We kregen zo'n twintig ploggers bijeen, die samen 350 kilogram vuilnis uit de straatkanten en grachten hebben gehaald. We vonden onder andere autobanden, condooms en massa's blikjes. Het was gelukkig aangenaam weer om te ploggen en de sfeer zat goed, maar het blijft jammer dat er zoveel afval op straat wordt gegooid. Daardoor was het ook niet echt mogelijk om veel tempo te maken. Je conditie zal je al ploggend dus niet zoveel verbeteren, maar het milieu is er toch een beetje mee geholpen." (KDC)