"Fantastische oogst door prachtig weer" WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH BOTTELT 30.000 LITER, GOED VOOR 4.000 FLESSEN DAVID ACKE

31 augustus 2018

02u41 0 Boechout Vijf jaar na de oprichting kan het Oud Conynsbergh vier wijnen aanbieden, zo'n 30.000 liter wijn bottelen en werden ze erkend als Vlaamse Landwijn. "Mede dankzij het prachtige weer van de afgelopen weken kunnen we spreken van een fantastische oogst."

Het was een ambitieus plan om te midden van de Boechoutse velden wijn te verbouwen. Toen een groep van acht vrienden vijf jaar geleden besliste om een wijngaard aan te leggen, werden ze op heel wat ongeloof onthaald. Maar vandaag kan Wijndomein Oud Conynsbergh pronken met de titel van Vlaamse Landwijn en zullen ze zo'n 30.000 liter wijn kunnen bottelen. Dat komt overeen met 4.000 flessen. "We kunnen spreken van een fantastische oogst. Het was heel warm en er viel weinig tot geen neerslag. Ideaal voor de wijnboer", vertelt Lode Van den Brande. Bij de eerste oogst in 2016 werden er 1.686 flessen gebotteld. Toen werden alle flessen gebruikt voor een grote proefsessie op het domein. Dit keer zal de wijn ook te koop worden aangeboden, voorlopig enkel bij het bedrijf zelf. Ook voor volgend jaar zouden er nog geen afspraken gemaakt zijn met handelaars. "De Vlaamse landwijnen worden gekenmerkt door een grote frisheid. Ze hebben een mooie natuurlijke aciditeit, een laag alcoholgehalte en aroma's vol finesse. De lage intensiteit van de zon geeft de Vlaamse landwijnen een fruitig en frisse aroma met een fijne structuur", aldus Lode.





Het vooropgestelde doel om tegen 2020 break even te draaien, wordt na de geweldige oogst van 2018 niet bijgesteld. "We willen het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is", klinkt het. Maar de ambitie om te groeien is er wel: tegen 2024 willen de wijnbouwers over een domein van twintig hectaren met 80.000 wijnranken beschikken. Dat zou van Oud Conynsbergh de grootste commerciële wijngaard van de provincie Antwerpen en een van de grootste van Vlaanderen maken. "Daarbij kunnen we denken aan schuimwijn, rosé en ook rode wijn", zegt Geurt van Rennes. "De lat ligt hoog."





Proeven

Op zondag 2 september organiseert Wijndomein Oud Conynsbergh zijn tweede wijnfeest in de schaduw van de Steenen Molen van Boechout. Op deze locatie kan je de Auxerrois wijnen proeven. Het wijnfeest start om 11 uur met een easy sunday aperitiefconcert, klassieke muziek met Marie François aan de piano en de Duitse Felicia Hamza aan de cello. Van 14 uur tot 18 uur zijn er voortdurend rondleidingen door de wijngaard. Zo ontdek je hoe de Boechoutse wijn gemaakt wordt. Doorlopend staat een selectie foodtrucks met allerlei lekkers klaar. Vorig jaar was de wijnproductie nog beperkt. Dit jaar zullen particulieren de verschillende wijnen wel kunnen aankopen. Prijzen variëren tussen de 14 en 20 euro.