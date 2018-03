'Big in Boechout' lokt 420 muziekfans 05 maart 2018

02u35 0 Boechout De vierde editie van 'Big in Boechout' was opnieuw een voltreffer. Ongeveer 420 muziekliefhebbers zijn zaterdagavond naar het festival getrokken.

Theaterzaal Vooruit werd zaterdagavond ingepalmd door het muziekfestival 'Big in Boechout'. Met zo'n 420 toeschouwers was de zaal, net als de voorbije edities, weer goed vol. Acht bands kwamen het vuur aan de lont steken, waaronder twee met een lokale link: The Preludes bewezen het rocken nog niet verleerd te zijn, terwijl Niko Jane indruk wist te maken met dromerige popsongs. Andere hoogtepunten zaterdagavond waren weggelegd voor onder meer Dieter Von Deurne & The Politics en Johnny Den Artiest. "We kiezen bewust voor bands die heel wat in hun mars hebben, maar een beetje onder de radar blijven", zegt Peter Janssens van de organiserende vzw UFO. "We hebben heel wat goede artiesten rondlopen en met 'Big in Boechout' willen we die artiesten een podium aanbieden. Voor een aantal bands die we de voorbije jaren te gast hadden, is ons festival een mooie opstap gebleken. Dat ook het publiek de weg naar ons evenement blijft vinden, sterkt ons in de overtuiging om verder te blijven doen. Volgend jaar komt er dus zeker een vijfde editie." (BCOR)