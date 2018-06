"2012 evenaren zou fantastisch zijn" BURGEMEESTER KOEN T'SIJEN WIL DERDE SJERP OM DE SCHOUDERS DAVID ACKE

22 juni 2018

03u01 0 Boechout PRO Boechout&Vremde trekt naar de kiezer met de belofte het huidige werk voort zetten. Burgemeester Koen T'Sijen zal de lijst trekken. Met twaalf mannen en elf vrouwen, afkomstig uit Boechout en Vremde en met leeftijden tussen 20 en 74, streeft de partij naar een evenwichte lijst.

Dorpspartij PRO Boechout&Vremde van burgemeester Koen T'Sijen wil het beleid van deze legislatuur graag voortzetten na oktober. T'Sijen trekt de lijst.





"Verkeersveiligheid, kwalitatief onderwijs en kinderopvang, groene ruimte en het verenigingsleven zijn onze speerpunten", vertelt T'Sijen. Daarnaast wil de partij bijzondere aandacht schenken aan senioren en zorg.





Op de lijst staan twaalf mannen en elf vrouwen, waarvan zes nieuwe gezichten ten opzichte van 2012. Met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar is de partij niet van de jongste. Enkel studentes Heleen Rymen (21) en Lotte Vanstraelen (20) vertegenwoordigen de jeugd op plaatsen twaalf en dertien. "Ze zijn allebei actief in het verenigingsleven en staan dicht bij de jeugd. Daarnaast hebben we met Els, Johan en Philip nog drie dertigers op de lijst staan die een schepenambt uitoefenen", verduidelijkt T'Sijen. Els Augustinus (32) en Stine Bertels staan op plaats twee en drie. Ria Van Den Heuvel (61) zal de lijst duwen.





Voltijdse job

"We hebben drie sterke vrouwen op drie belangrijke plaatsen gezet. We willen meer vrouwen laten doorstromen naar het schepencollege, want nu zetelt er slechts één."





Bij de verkiezingen van 2012 behaalde de partij een erg goed resultaat met 3.168 stemmen of 36 procent van de kiezers. "We hopen op minstens een evenaring van dat resultaat, al beseffen we ook dat dat fantastisch was. Het zou fijn zijn moest de kiezer ons op basis van het geleverde werk een zo goed mogelijk mandaat geven zodat we de leiding kunnen nemen bij het vormen van een coalitie", aldus de burgemeester, die meteen ook een duidelijk statement maakt naar de toekomstige schepenen.





"Als ik het mandaat krijg, word ik opnieuw voltijds burgemeester en ik verwacht dat ook van de schepenen. Dit mandaat valt niet te combineren met een andere voltijdse job."





't Dorp

Vorige week stelde acteur Filip Peeters samen met andere inwoners van Boechout en Vremde de partij 't Dorp voor. Of zij de grote concurrent worden, wil de burgemeester niet gezegd hebben. "Ik verwelkom iedereen die het goed voor heeft met Boechout en Vremde en die het engagement willen aangaan om van onze gemeente een nog betere plek te maken."