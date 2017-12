Zware brand trekt streep door kerstavond MAGAZIJN FIETSWINKEL IN DE AS TWINTIGTAL WONINGEN ONTRUIMD STROOMPANNE IN VIER STRATEN ENIGE TIJD GEEN LEIDINGWATER MARCO MARIOTTI

02u24 0 Facebook De brandweerploegen gaan de vlammen te lijf. Bocholt Een zware brand in het magazijn van fietsenwinkel iTek heeft een lelijke streep door het kerstfeest van zo'n twintig gezinnen getrokken. Zij moesten geëvacueerd worden en konden pas rond 21 uur weer huiswaarts keren. Het getroffen magazijn viel intussen niet meer te redden. De schade loopt op tot honderdduizenden euro's.

De brand brak zondagnamiddag rond 14 uur uit. Het personeel en de klanten konden gelukkig meteen naar buiten vluchten en op de parking verzamelen. Maar tot zover het goede nieuws. De vlammen verspreidden zich in een mum van tijd en de brandweer had de handen vol om de situatie onder controle te krijgen. "Alle aangrenzende brandweerzones hebben ploegen gestuurd", vertelt burgemeester Stijn van Baelen. "Zij konden verhinderen dat de vlammen oversloegen naar de winkel zelf."





In het magazijn lagen natuurlijk heel wat fietsbanden opgeslagen, net als plastic. Dat veroorzaakte een enorme, zwarte rookpluim die tot ver in de omgeving te zien was. Door de felle wind was ook heel Kaulille in geen tijd gehuld in de donkere rook. "We hebben meteen enkele gezinnen preventief geëvacueerd", klinkt het. "De rook ging recht op hun huizen af en de situatie werd te gevaarlijk." En daar bleef het niet bij. Vallend puin raakte een stroomcabine, waardoor vier straten een tijdlang zonder elektriciteit zaten. Het ging om de Steenweg op Kleine-Brogel, de Zavelstraat, de Rode Kruisstraat en de Winterdijkweg. "Wie dat wou, kon terecht in een centrale opvangplaats. Maar de getroffen bewoners verkozen om naar familie of vrienden te trekken."





Omdat het er even op leek dat enkele bewoners niet naar huis konden terugkeren, bood ook hotel De Watermolen in Reppel zich spontaan aan. "Wie in nood zit, mag hier overnachten", aldus de uitbaters. "We kunnen er met z'n allen een gezellige kerstavond van maken." Via sociale media boden ook andere dorpsbewoners hulp aan.





Mariotti Buren vergapen zich aan de dikke rookpluim.

Roestdeeltjes in waterleiding

Rond 19 uur was de brand evenwel onder controle. De Baan op Kleine Brogel ging weer open en de bewoners konden weer naar huis om het kerstfeest te hervatten. Al bleef de stroom wel nog enige tijd uitgeschakeld. De bluswerken brachten intussen ook problemen met zich mee voor de drinkwatervoorziening. Omwonenden werd gevraagd om tijdelijk flessenwater te gebruiken, want door het hoge verbruik van de brandweer bestond de kans dat er roestdeeltjes uit de leidingen zouden komen. De leidingen kwamen immers droog te staan, waardoor er bezinksel loskwam. Maandagochtend waren die problemen van de baan.





Om de brandweermannen tijdens de urenlange (na)bluswerken een hart onder de riem te steken, trakteerde de gemeente op pizza. "Daar waren ze zeer blij mee, maar het is ook het minste wat we konden doen", besluit burgemeester van Baelen. De schade bij iTek loopt intussen op tot honderdduizenden euro's. Toen de schade gisteren opgemeten werd, bleek er voornamelijk nog verwrongen staal achtergebleven te zijn. Wat de gevolgen voor de winkel zelf zijn, was nog niet duidelijk.