Zware brand bij 't Inboedelke blijkt aangestoken 05 juni 2018

De brand aan het bedrijventerrein van 't Inboedelke in Bocholt blijkt aangestoken. Een 50-jarige man werd opgepakt.





De feiten dateren van vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen ging het halve bedrijventerrein in vlammen op. En het was geen ongeluk. De politie kon een 50-jarige aan de feiten linken. Hij werd eerder die avond in de buurt gezien én zelfs gecontroleerd. Dat gebeurde op de Baan naar Bree in Peer. De man reed op een bromfiets die niet verzekerd of ingeschreven was. Pas achteraf werd duidelijk dat de man de brand wellicht aangestoken heeft. Hij werd opgepakt en aangehouden. (MMM)