Wijding van honderden voertuigen 23 juni 2018

02u31 0

Het centrum van Bocholt staat zondag weer in het teken van de St.-Kristoffelbedevaart. De voertuigenwijding is de oudste en de grootste in Limburg. Bocholt is voor de 88ste keer gastgemeente voor honderden vrachtwagens, auto's, oldtimers, bussen, fietsen en motoren. Vorig jaar werden meer dan 1.300 voertuigen gewijd. Ze komen samen vanaf 9.30 uur in de straten en pleinen van het centrum. Aan de 'zegenstal' trakteert de pastoor de voorbijrijdende voertuigen op een wijding. Op maandag zakt de organisatie af naar het woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid. Om 10 uur wordt daar voor de tweede keer een kleine zegening van scootmobiels en rollators georganiseerd. Daarna komen de bootjes in de passantenhaven aan de beurt. (GBO)