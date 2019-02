Wietplantage ontdekt na woningbrand: Nederlander en drie kompanen riskeren 15 maanden cel VCT

07 februari 2019

13u23 0 Bocholt De brandweer rukte op 25 april 2014 uit naar de Heuvelstraat in Bocholt voor een woningbrand. De sterke cannabisgeur in een nabijgelegen woning leidde al snel tot het oprollen van een plantage met 150 oogstrijpe wietplanten. Vier Nederlanders riskeren 15 maanden cel maar vragen de vrijspraak.

De woning waar de plantage werd opgezet werd volgens de huisbaas verhuurd aan Nederlander D. J. Hij had een kopie van de identiteitskaart van D.J. gevraagd en had de Nederlander ook meermaals gesproken. De huisbaas identificeerde de huurder tijdens een foto-confrontatie. “Mijn cliënt ontkent dat formeel,” pleitte de advocaat van D.J. “Zijn paspoort werd gestolen. Hij heeft die man nooit gezien.” De andere drie beklaagden uit Nederland werden geïdentificeerd aan de hand van DNA-onderzoek. H.C. en S.C. werden aan de wietplantage gelinkt door vingerafdrukken op de lampenkappen. Het DNA van vierde beklaagde M.J. zat op een handschoen bij de wietplantage gevonden werd. “Mijn cliënt knapt sloopauto’s op in België,” beschreef zijn advocaat. “Hij gebruikt veel van die handschoenen. Er kan al makkelijk zo’n handschoen meegaan of meegegeven worden bij een sloopauto. Er zijn geen bewijzen die hem linken aan de locatie.” De vier Nederlanders vroegen de vrijspraak.

Vonnis op 28 februari.