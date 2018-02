Vrouw (24) verstopt cocaïne in haar broek 21 februari 2018

De politie heeft in Hamont op de Hamonterweg een auto die met hoge snelheid de Nederlandse grens overstak aan de kant gezet. De bestuurder was een 24-jarige vrouw uit Genk. In de auto vond de politie restanten van cannabis en een grinder, een apparaatje om wiet mee te vermalen. De vrouw had een plastic zakje met cocaïne in haar broek verstopt. Een drugtest bleek positief. De twintiger is voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en bleek al gekend te zijn voor eerdere feiten. De vrouw is maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot haar aan te houden. (MMM)