VIDEO. Dolle achtervolging met twintig politiewagens: vijf agenten gewond en drie combi’s beschadigd Marco Mariotti

06 maart 2019

16u26 36 Bocholt Bij een achtervolging door Bree en Bocholt tot over de Nederlandse grens zijn drie verkeersongevallen met politievoertuigen gebeurd. Vijf inspecteurs raakten daarbij gewond. Een dertiger uit Peer bleek onder invloed van drugs en werd gearresteerd. Hij zit in de cel.

Het was op de Rode Kruislaan in Bree dat deze namiddag rond 14 uur een voertuig op de vlucht sloeg bij een controle. Politie CARMA had opgemerkt dat de BMW een duplicaat nummerplaat had en wilde overgaan tot interceptie. De bestuurder liet het daar niet bij en vluchtte weg in de richting van Bocholt.

190 kilometer per uur

Wat volgde was een dolle achtervolging doorheen meerdere dorpen tot zelfs over de Nederlandse grens. In totaal werden tot 20 politievoertuigen ingezet. “Op de Veldhovenstraat in Bocholt gebeurde een eerste verkeersongeval en verderop, op dezelfde baan een tweede", klinkt het bij de politie.

“De wagen vluchtte via Lozen de Nederlandse grens over naar Budel en keerde daarna terug naar Bocholt. De bestuurder haalde snelheden tot 190 km per uur en beging talloze verkeersovertredingen.”

Op het kruispunt van de Veldhovenstraat en de Oudeweg gebeurde het derde verkeersongeval. De BMW reed met hoge snelheid van Lozen richting Bree over de Hamonterweg. Ter hoogte van de vele wegversmallingen liep het fout, en de politiewagen kon de bestuurder rammen vlak bij het kruispunt met de Veldhovenstraat. De dertiger uit Peer werd ter plaatse in de boeien geslagen wegens gewapende weerspannigheid.

Vijf gewonden

Vijf politie-inspecteurs raakten gewond bij de verkeersongevallen. Drie politievoertuigen van Politie CARMA raakten beschadigd en twee ervan zijn mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Drugs

De vaststellingen van de verkeersongevallen werden uitgevoerd door de politiezones Maasland, HANO en LAMA. De bestuurder van de BMW bleek onder invloed te zijn van drugs en is reeds gekend bij de politie. Hij wacht in de cel op verdere afhandeling.