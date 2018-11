Verwaarloosde kuikentjes kregen beschimmeld brood en amper water MMM

06 november 2018

17u12 0 Bocholt De politie heeft maandagnamiddag veertien kuikentjes in beslag genomen aan een woning op de Lillerbaan. De dieren waren bijzonder mager.

Er was enkel beschimmeld brood en een beetje drinkwater voorzien. De kuikens werden door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.

De eigenaar wordt op een later tijdstip verhoord en mag zich aan een PV voor dierenverwaarlozing verwachten.