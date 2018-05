Uren ontgravingen bijgestuurd 04 mei 2018

02u41 0 Bocholt De oudste graven van 1963 tot 1974 verdwijnen van het kerkhof van Bocholt. De ontgraving is van start gegaan.

Omwille van de werken zou het kerkhof van Bocholt ook in de maand mei enkel open zijn op weekdagen van 8 uur tot 16 uur. Tijdens de weekends zal het kerkhof gesloten blijven, om de werken in alle sereniteit te kunnen uitvoeren. "Maar veel inwoners kunnen zich alleen in het weekend vrijmaken om naar het kerkhof te gaan", zegt burgemeester Stijn Van Baelen (VIA). "Op vraag van verschillende kerkhofbezoekers heb ik contact dan ook gehad met de aannemer om te vragen of het mogelijk is om het kerkhof ook in de weekends te openen."





Aannemer Johan Vandebosch begreep de verzuchtingen van de mensen die voor een gesloten kerkhofpoort zouden staan. Vanaf nu, tot en met eind mei, zal het Bocholter kerkhof ook op zaterdag en zondag geopend zijn van 12 uur tot 16 uur. Op zondag 13 mei (moederdag) zal het kerkhof uitzonderlijk geopend zijn van 14 uur tot 17 uur.





(GBO)