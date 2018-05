Uitbater brasserie onteerde jongen op leercontract 15 mei 2018

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde de 56-jarige uitbater van een brasserie in Bocholt tot 12 maanden cel omdat hij een jongeman op leercontract seksueel misbruikte. Hij wordt ook voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten ontzet.





Omdat de jongen niet durfde tegen te pruttelen, kwam het zelfs tot masturbatie en orale bevrediging. De veroordeelde zei dat alles gebeurde met wederzijdse toestemming, maar daaraan hechtte de rechter geen geloof. Er waren diverse getuigenissen en hij veranderde om de haverklap zijn verklaringen. Pas toen de jongen zijn nare ervaringen thuis verteld had, kwam er een einde aan de excessen. Zijn moeder stapte immers naar de school van haar zoon waarna de tewerkstelling meteen stop werd gezet. Uit voorzorg had de uitbater diverse seksueel getinte berichten aan zijn slachtoffer gewist, maar de jongen had ze wel nog op zijn gsm staan. Aan de jongen is de Bocholtenaar 1.500 euro schadevergoeding en 400 euro advocatenkosten verschuldigd.





(JEK)