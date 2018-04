Twintiger krijgt celstraf voor exhibitionisme op speelplein 20 april 2018

02u55 0 Bocholt Een 28-jarige man uit Hechtel-Eksel is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro voor exhibitionisme en openbare zedenschennis

Een vader die vorig jaar op 11 juni met zijn zoontje van bijna drie jaar aan het spelen was op het speelplein aan de Meidoornstraat in Bocholt, getuigde hoe de twintiger in de richting van zijn kind kwam gewandeld, zijn broek liet zakken en zijn geslachtsdeel liet zien. Ook een vrouw die op dezelfde dag samen met haar moeder en kind op het speelplein was, legde een gelijkaardige verklaring af. Ze filmde de exhibitionist ook. "Ik deed dat stiekem en volgde hem terwijl hij naar verschillende plekken van de speeltuin liep en zijn broek omlaag deed", verklaarde de vrouw. Beiden getuigen beschreven dezelfde grote tatoeage die de Hechtelaar op zijn rechter bovenarm draagt. De vrouw herkende de twintiger later ook via een fotoconfrontatie.





Geen opschorting

De beklaagde, die destijds op in de buurt van het speelplein woonde, vroeg opschorting van straf maar kreeg die niet. "Hij moet inzien dat de feiten onder geen beding kunnen," oordeelde de rechtbank. (VCT)