Te voet van West-Vlaanderen naar Kaulille (en terug!) MIKE STAPT 360 KILOMETER VOOR JONGEREN MET PROBLEMEN PETER LANSSENS

14 mei 2018

02u35 0 Bocholt Mike Vankerkhove (33), afkomstig uit Kaulille, keert deze zomer even helemaal terug vanuit Harelbeke, naar Limburg en doet dat...te voet. Hij zamelt met de zesdaagse tocht geld in via de Rode Neuzen Dag voor jongeren met psychische problemen.

Mike Vankerkhove groeide op in het dorp Kaulille in Limburg, maar verhuisde vijf jaar geleden naar Harelbeke in het verre West-Vlaanderen. Dat deed hij om er bij zijn vriendin Anke Turpyn (31) in te trekken, die hij als supporter van RSC Anderlecht in het Constant Vanden Stockstadion leerde kennen. "Ik woon bij de liefde van mijn leven, bouwde hier een vriendengroep op en ben ondertussen papa van drie kinderen: Suus (2,5) en Lili (1,5) met Anke en mijn dochter Nia (6) uit een vorige relatie", zegt Mike Vankerkhove. "Ik voel me thuis in West-Vlaanderen. Hoog tijd om iets terug te doen. En wat is er mooier dan het steunen en helpen van kinderen en jongeren met psychische problemen, zodat ze alsnog een mooi leven kunnen uitbouwen?"





Blaren

Het idee voor de gesponsorde zesdaagse tocht van 360 kilometer, naar Kaulille en terug, komt van zaakvoerder Michel De Vylder (46) van broodjeszaak 't Baguetje Expo in Kortrijk. "We leerden elkaar via gemeenschappelijke vrienden kennen. Het begon als een zottigheid, maar ik geloof in Mike en besloot om hem te sponsoren", zegt Michel De Vylder. De tocht start op donderdag 26 juli aan 't Baguetje, 's morgens vroeg. "Ik ben sinds twee jaar een fervent wandelaar", zegt Mike Vankerkhove. "Het is de enige sport waar ik geen last van heb, na een zware voetbalkwetsuur met een kuit- en scheenbeenbreuk. Ik viel sinds de geboorte van Suus bovendien 27,5 kilogram af. Ik ben nu extra hard aan het trainen, door wekelijks ongeveer 70 tot 90 kilometer te stappen. Ik hoop dat ik van blaren gespaard blijf, maar desnoods ga ik door op blaren. Het zal ook mentaal zwaar zijn, omdat ik het helemaal alleen doe. Ik overnacht onderweg in B&B's."





Rodeneuzenbroodjes

Ze hopen om zo 4.000 tot 5.000 euro in te zamelen voor de Rode Neuzen Dag. Zo werden er al 500 steunkaarten van 3 euro verkocht. En in 't Baguetje worden rodeneuzenbroodjes van 4 euro verkocht, waarvan de helft van de opbrengst naar de actie gaat. Ook bij ons, in Limburg gaat de stunt niet onopgemerkt voorbij. Want na de aankomst van Mike in Kaulille op zaterdag 28 juli, is er een fuif in Den Tennis. Daarna stapt Mike terug naar Kortrijk, om er op dinsdag 31 juli 's avonds te finishen aan 't Baguetje, waar op een slotfeestje de winnaars van de steunkaartenactie bekendgemaakt worden. Er zijn mooie prijzen, zoals een weekendje Parijs. Wie een steunkaart wil kopen, kan dat in Den Tennis, in 't Baguetje of bij Mike of zijn broer Dennis: tel. 0493/55.01.63 of 0485/62.59.66.