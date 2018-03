Subsidie voor zwaluwnesten 30 maart 2018

03u02 0

De laatste decennia is het aantal broedgevallen van huis- en boerenzwaluwen sterk achteruit gegaan. Er verdwijnen steeds meer geschikte nestgelegenheden en het voedselaanbod daalt door het intensief gebruik van insecticiden. Het gemeentebestuur van Bocholt komt met geld over de brug voor inwoners die zwaluwen alle kansen geven om een nest te bouwen en te behouden.





"We geven een subsidie van 25 euro tot 65 euro, afhankelijk van het aantal bezette nesten", zegt schepen Jan Verjans (VIA). "Bocholt is een landelijke gemeente met typische landschapskenmerken waar zwaluwen zich thuis voelen en kunnen overleven. Door een financiële stimulans te bieden, kan een verdere achteruitgang van deze typische vogelsoorten vermeden worden." (GBO)