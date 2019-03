Studio 100-talent Wannes Lacroix (16) komt thuis in The Voice Birger Vandael

08u09 0 Bocholt Wannes Lacroix weet op amper 16-jarige leeftijd al dat hij geboren is voor het podium. De jonge Bocholtenaar schitterde reeds in de Studio 100-reeks De Avonturen van Lolly Lobroek en de musical ’14-18’. “Ik wil het maken in de showbizz”, vertelt de jonge student aan de Kunsthumaniora van Hasselt.

De jongere generatie kent Wannes wellicht als ‘Marx’ die aan de zijde van Anton Cogen (commissaris Migrain in Mega Mindy) uitblinkt in ‘De Avonturen van Lolly Lolbroek’. In 14-18 had hij dan weer een rolletje in het kinderkoor. “Ik nam trouwens ook al deel aan The Voice Kids. Een hele leuke ervaring waarmee ik ook de uitzending haalde, alleen was het net niet goed genoeg voor de volgende ronde. Dankzij zangcoach Kristof Aerts (gekend van K2 zoekt K3) kon ik mijn stem nog wat verbeteren en ben ik klaar voor The Voice voor volwassenen.”

Fan van Beyoncé

Wannes kiest voor ‘Locked Out of Heaven’ van Bruno Mars. “Omdat het een goede artiest is en zijn nummers goed bij mij passen”, legt hij uit. “Ik ben eigenlijk vooral een hele grote fan van Beyoncé, maar haar nummers liggen me misschien net niet zo goed als die van Mars.” Op de Kunsthumaniora studeert Wannes ‘Woordkunst Drama’ waarmee hij nogmaals zijn talenten onderstreept. “Ik wil hier later echt iets mee kunnen doen!”

Vanavond omstreeks 20.40 uur zal Wannes in zijn zetel gekluisterd zitten in bijzijn van de familie en een goede vriendin om de aflevering te kijken. “Mijn vrienden zijn op de hoogte en reageerden heel positief. We gaan er een gezellig avondje van maken!”