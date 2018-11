Snoeicursus in Buurthuis Reppel BVDH

30 november 2018

Op zaterdag 9 februari organiseert werkgroep Isis vzw een snoeicursus en bijhorende infodag. ‘Mensen moeten voor 29 januari inschrijven voor ‘Fruit in uw Tuin’ via 0495 87 17 09 of educatie@werkgroep.isis.be. De cursus start om 8.30 uur in het buurthuis van Reppel en bevat een theoretisch luik in de voormiddag en praktisch luik in de namiddag. Indien u zelf wil snoeien, moet je het nodige materiaal wel meenemen. De leden van de werkgroep mogen gratis deelnemen. Niet-leden moeten voor 3 euro lid worden.